全民權證／達發 挑逾兩個月

經濟日報／ 記者王皓正整理
達發相關權證 圖／經濟日報提供
達發相關權證 圖／經濟日報提供

聯發科旗下晶片達發（6526）今年受惠藍牙晶片業績強勁成長，法人估出貨量將創新高，激勵全年營收成長二至三成，且明年成長動能仍看好。

達發有藍牙、衛星、寬頻、乙太網路等四大產品線，今年以藍牙晶片表現最強勁。達發跟著日、美、歐等地品牌客戶成長，進攻高階真無線藍牙應用，終端裝置應用包括入耳式與頭戴式耳機、電競與商務領域的藍牙喇叭等，橫跨蘋果旗下Beats與非蘋陣營。

法人表示，達發今年來自藍牙晶片相關業務營收比重有機會接近一半，年增有望逾三成。

投資人可挑選價內外程度20%以內、距到期日兩個月以上權證，如達發國泰43購01（044667）、達發兆豐47購01（060826）。（國泰證券提供）

晶片 藍牙 達發

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