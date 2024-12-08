全民權證／達發 挑逾兩個月
聯發科旗下晶片廠達發（6526）今年受惠藍牙晶片業績強勁成長，法人估出貨量將創新高，激勵全年營收成長二至三成，且明年成長動能仍看好。
達發有藍牙、衛星、寬頻、乙太網路等四大產品線，今年以藍牙晶片表現最強勁。達發跟著日、美、歐等地品牌客戶成長，進攻高階真無線藍牙應用，終端裝置應用包括入耳式與頭戴式耳機、電競與商務領域的藍牙喇叭等，橫跨蘋果旗下Beats與非蘋陣營。
法人表示，達發今年來自藍牙晶片相關業務營收比重有機會接近一半，年增有望逾三成。
投資人可挑選價內外程度20%以內、距到期日兩個月以上權證，如達發國泰43購01（044667）、達發兆豐47購01（060826）。（國泰證券提供）
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