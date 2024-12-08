全民權證／百和 選價內外15%

經濟日報／ 記者蔡靜紋整理
百和相關權證 圖／經濟日報提供
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鞋材大廠台灣百和（9938）受惠於運動休閒大廠回補庫存，製鞋產業景氣復甦明確，11月合併營收12.84億元，月減2.2%、年增19.3%，連續九個月呈現年增表現；累計今年前11月合併營收141.93億元、年增24.3%，為歷史同期第三高。

法人表示，加拿大、墨西哥、美國將共同舉辦2026年世足賽，球鞋、球衣採購熱潮與廠商拉貨力道有望持續至2026年。製鞋業各家產品組合優化及規模效益帶動，預期台灣廠商2025年進一步加速復甦成長，相關個股表現可期。

權證發行商表示，看好台灣百和的投資人可挑選價內外15%以內、90天期以上中長天期權證，如百和元富48購01（048099）、百和群益44購01（053344）。（元富證券提供）

權證 百和

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