全民權證／佳世達 二檔吸睛
佳世達（2352）持續以大艦隊模式拓展營運規模，並提高高附加價值產業占比，法人看好第4季在IT動能延續下，營運比第3季好，明年四大事業將同步成長，表現可望優於今年。
法人預期，佳世達網通事業受惠於新產品、新訂單即將量產，明年首季業績可望回溫。醫療事業也表現亮眼，日前集結24家夥伴公司參加台灣醫療科技展，展示智慧醫療、血液透析、醫療設備耗材、醫療服務等產線，並聚焦六大AI智慧醫療應用，從手術、臨床到藥局通路全方位導入AI應用，透過高效數據分析與精準診斷技術，提升效率。
投資人可挑選價內外20%以內的長天期權證，如佳世達兆豐48購01（048020）、佳世達元大43購01（051849）。（兆豐證券提供）
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