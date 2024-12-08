期貨商論壇／黃金期 當心回檔

近期金市受到美國勞動市場表現強勁影響，強勢的就業數據顯示經濟持續穩健增長，同時美元指數雖然稍有回落，但整體仍維持強勢格局。

穩健的經濟表現繼續支撐美元高位運行，這對黃金價格形成額外的壓力，削弱了需求動能。地緣政治風險方面，則為黃金提供一定支撐，中東局勢緊張及俄烏衝突升級等事件持續引發避險需求，不過對金價的推升作用僅在短期內有所影響。目前市場的焦點更傾向於美國經濟基本面的強勁表現，這在很大程度上抵消了地緣政治風險對金價的正面影響。

需求面來看，世界最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares, GLD），截至12月5日為止，黃金持有量略減至873.6公噸。近期金價於10月30日創2,788.5美元的歷史新高後回檔，基金持有水位也從高峰的895.2公噸開始降低，倉位出現調節，推升動能減弱。

觀察最近CFTC非商業交易人籌碼面變化，截至11月26日黃金期貨的非商業人持倉淨多單部位較上周增加1.5萬來到25萬口。配合走勢觀察，近日區間整理時買盤重新進場加碼，對金價有一定支撐力道。

線圖分析，近期金價落在2,620~2,660美元均線糾結間區偏弱震盪，指標KD先前於50處交叉向下，價格走勢明顯偏弱，金價恐有持續回檔的空間。（華南期貨提供）