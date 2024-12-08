期貨商論壇／長榮航期 擁利多

經濟日報／ 記者周克威整理
長榮航空示意圖。 聯合報系資料照
長榮航空示意圖。 聯合報系資料照

長榮航空（2618）第3季持續寫下單季營收新高紀錄，主要受惠暑假旅遊旺季、高票價及高載客率貢獻，加上燃油價格走低，整體載客率穩居八成，長程航線、熱門日本航線等更持穩九成以上。

長榮航預計增班北美西雅圖航點，加密航網，及復飛日本青森，再加上受惠年底感恩節與耶誕節貨運傳統旺季，與電子商務需求暢旺及AI伺服器、新能源組件占比上升，出貨需求旺盛，因此第4季運價預期仍將維持在相對高檔。

長榮航空預計2025年加密航網布局，亞洲部分，第1季曼谷線增班，日本配合大阪世博，新增桃園-神戶每周二至四班等，並與波蘭航空聯營台北-華沙，且北美地區除持續增班，預計明年11月新增每周一班客機至北美第九航點－德州達拉斯。

從技術面分析，長榮航期貨自12月初起再次放量突破，展開新一波漲勢。在此前盤整中，短期均線得以修正整理，為後續多方控盤奠定基礎。隨股價突破2023年先前高點，創下歷史新高，技術面顯示多頭格局有望進一步延續。

搭配基本面，長榮航靈活調整並積極增班加密航網，擴張區域航線運能，穩固載客率及單位收益；貨運也受益於電商蓬勃發展、AI伺服器以及半導體機台等需求持續強勁，在諸多利多因素下，樂觀看待長榮航期後市表現。（國票期貨提供）

日本 期貨交易 長榮航空

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