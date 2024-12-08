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台積、川湖 押中長天期

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
台積電、川湖相關權證 圖／經濟日報提供
台積電、川湖相關權證 圖／經濟日報提供

台股上周反彈，外資也回補台股，但美國準總統川普的關稅政策動向仍是潛在不確定因素，市場資金謹慎，壓抑大盤下半周反攻力道，法人建議操作優先選擇有題材的強勢股，包括台積電（2330）、川湖（2059）等具AI題材，營收又能成長的個股，可望吸引資金關注。

近期市場傳出台積電2奈米試產良率優於預期的消息，有助台積電達成2奈米2025年如期量產目標，加上主要客戶已完成2奈米矽智財設計，並開始進行驗證，台積電並發展低阻值重置導線層、超高效能金屬層間電容以持續進行2奈米製程技術效能提升，2025年資本支出將恢復成長、並挑戰新高，2奈米相關擴充產能規畫外傳將導入南科，以製程升級挪出空間。

伺服器滑軌廠川湖因AI伺服器導軌承重、抗撞及方便安裝等要求提升，平均銷售價格（ASP）倍數成長，11月營收10.13億元，年增66.02%，月增5.32%，連兩個月創單月新高，今年前11月營收達90.06億元，年增75.78%，創同期新高，今年全年營收挑戰百億元。

川湖表示，去年適逢客戶開始調整庫存，經過去年庫存去化，以及導入新產品之後，帶動11月營收及今年前11月營收年增幅度較大。

權證發行商表示，投資人如看好台積電、川湖個股，可挑選價內外15%以內、90天期以上中長天期權證。

台積電 奈米 營收

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