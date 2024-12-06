長榮航、華航 押逾120天

長榮航（2618）、華航（2610）進入年終營運旺季，加上明年初的農曆年長假效應，營運展望樂觀中，權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

長榮航在日前法說會指出，因運能增加，今年前十月各航線平均票價較去年同期略微下滑，但因通膨、人力短缺等因素，票價沒有下行空間，市場以正面解讀、將有利未來營運表現；長榮航第3季客運與貨運業務同步成長，每股純益（EPS）1.66元，季增15.4%、年增50.8%，第4季貨運旺季將更旺，加上油價下跌，帶動獲利能力提升。

展望2025年，由於全球旅運需求持續熱絡，預期2025年客運票價將維持高檔。貨運方面，在全球跨境電商與AI相關產品出貨暢旺下，2025年全球貨運需求將持續成長，研調機構預期運價亦將維持高檔水準，將有利營運表現。

華航第3季營收520.1億元，季增3.5%、年增9.1%，其中，客運營收324.7億元，季增2.5%、年增3.8%，載客公里數與上季相當，而在客運單位收益提升下，帶動客運營收成長。貨運營收157.7億元，季增6.8%、年增20.4%，儘管第3季為空運貨運淡季，但電商貨物需求大增、推升包機需求，且AI產品出貨轉旺，貨運單位收益亦上漲，加上油價走跌，單季稅後純益38.2億元，季增11.1%、年增66.6%，EPS為0.63元，符合市場預期。

展望第4季，為東北亞賞楓、滑雪旺季，東北亞航線需求續強，加上歐美航線需求穩健，且進入空運貨運傳統旺季，搭配航空燃油下滑，市場看好第4季營運表現。

若看好航空族群後市表現，可買進價內外5%以內、有效天期120天以上的權證參與行情。