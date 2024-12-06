全民權證／台達電 二檔放閃

台達電（2308）2025年的成長動能主要來自AI伺服器電源與液冷產品，並預期交通部門業務將從產業低谷中復甦。法人建議，AI與交通業務的雙引擎推動將持續助力營運增長。

法人分析，台達電在AI伺服器電源方面，GB200將於2025年大量出貨，預估市占率達60%至70%，占總營收比重約5%。液冷產品如Sidecar CDU等則隨著伺服器需求提升逐漸放量，預估2025年液冷產品營收達167億元，占比3%至4%。此外，電動車零組件需求回溫帶動交通部門業務回升，預計2025年增長10%，進一步鞏固整體營收。

看好台達電後市股價表現的投資人，可挑選價內外15%以內、剩餘天數120天以上的權證介入。（統一證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）