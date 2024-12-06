全民權證／閎康 瞄準逾60天
閎康（3587）大陸營收年增率約5%至10%；台灣受惠於AI趨勢，加上台灣客戶先進製程持續研發下，預估營收年增10%至15%。此外，日本名古屋實驗室接單狀況良好，北海道實驗室開始挹注營收，整體營運可期。
閎康大陸地區共有六座FA實驗室，以高階手機市場為主，大陸手機廠自研晶片需求提升，將帶動相關FA需求；RA部分主要為大陸車用相關晶片為主，將持續帶動營運成長。日本方面，名古屋接單良好，北海道實驗室於2025年第1季開始貢獻營收，而熊本廠在車用落底復甦下，稼動率期待於2025年緩步回升，預估明年日本地區營收有望年增逾60%。看好閎康後市投資人，可挑價外20%至價內10%、有效天期60天以上商品介入。（永豐金證券提供）
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