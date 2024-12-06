全民權證／長榮 選價內外5%

長榮（2603）第3季營收1,527.9億元，稅後純益619.1億元，季增110.1%，每股純益（EPS）28.74元，優於市場預估，累計前三季稅後純益1,087.5億元，EPS為50.48元。

第4季雖為需求淡季，但在航商積極控制運力下，加上川普再次勝選美國總統，已計劃在明年1月將調高中國、加拿大等地關稅，市場出現一波搶運潮，帶動遠洋線運價水準高於往年淡季水準，預估全季稅後純益278.6億元，EPS約12.9元，全年EPS為63.42元。此外，歐洲線合約進入談判期，航商穩價意願積極，美洲線方面，航商持續積極控管運力，短期內運價再下探機率有限。

看好長榮後市的投資人，建議利用價內外5%以內、可操作天期三個月以上的權證介入。（中國信託證券提供）

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