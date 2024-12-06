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期交所：日本東證期貨9日起納入盤後交易

中央社／ 台北6日電

台灣期貨交易所今天表示，9日除了將推出台灣中型100指數期貨，當天將同步將聯電期貨、元大美債20年ETF期貨及日本東證期貨納入盤後交易時段。

期交所下午透過新聞稿指出，市值排名第51至150名的中型股，合計市值僅占加權指數約15%，卻貢獻約30%的成交值，中型股具有活潑股性與較大的日內波動幅度，台灣中型100指數期貨可因應市場對中型股的交易及避險需求，並完善國內指數期貨產品結構。

期交所表示，聯電期貨、元大美債20年ETF期貨及日本東證期貨納入盤後交易時段，是基於相關標的與國際行情高度連動，且具備良好流動性與市場需求。

展望未來，期交所指出，將持續檢視商品納入夜盤的可行性，即時因應交易人的多元需求。

期交所 東證期貨 聯電

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