快訊

致敬中山美穗：日本影歌雙棲的國民偶像

陳梅慧國道遇死劫 桃議員曝曾有人告誡陳「妳在擋人財路」

期交所12月9日推出臺灣中型100指數期貨 深化期貨市場商品多元性

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣期貨交易所將於12月9日正式推出臺灣中型100指數期貨，為市場參與者提供精準掌握中型股市場脈動的工具。此新商品追蹤市值排名第51至150名的上市公司股價表現，具備產業分散優勢，能夠反映台灣中型股的整體走勢，為交易人創造更多交易及避險的機會，滿足期貨市場對中型股相關商品的需求。

期交所目前的主力商品如大、小臺指期貨及臺指選擇權，均以臺灣證券交易所發行量加權指數為標的，該指數市值排名前50名的股票市值占比達70%，其中，台積電（2330）占比逾三成五，加權指數的變化主要受市值前50大的股票影響，較未能反映中型股的走勢。而市值排名第51至150名的中型股，其市值僅占加權指數約15%，卻貢獻約30%的成交值，且中型股具有活潑的股性與較大的日內波動幅度，市場對中型股有高度的交易及避險需求。因此，臺灣中型100指數期貨的推出，將滿足此一市場需求，並進一步完善國內指數期貨產品結構，為市場參與者提供更多元的交易與資產配置選擇。

配合市場交易及避險需求，期交所將同步於12月9日將聯電期貨、元大美債20年ETF期貨及日本東證期貨納入盤後交易時段。此舉是基於相關標的與國際行情高度連動，且具備良好流動性與市場需求。期交所未來將持續檢視商品納入夜盤的可行性，以即時滿足交易人的多元需求。

期交所表示，透過臺灣中型100指數期貨的推出及盤後交易標的的擴充，不僅強化期貨市場商品的多元性，亦回應市場對中型股及夜盤交易的需求。未來，期交所將持續研發創新商品，優化交易環境，為市場參與者創造更多價值，推動台灣期貨市場穩健發展。

期交所 股票 臺灣期貨交易所

延伸閱讀

金價收黑 油價小幅下跌 市場評估OPEC+延後復產影響

OPEC+減產措施 再延三個月

中型100期 三優勢聚光

中型100期獲美交易許可 磁吸外資

相關新聞

中型100期 三優勢聚光

臺灣期貨交易所將於9日推出「臺灣中型100指數期貨」，以反映市值排名第51至150名的中型股績效，提供期貨市場投資人在大...

中型100期獲美交易許可 磁吸外資

臺灣期貨交易所近日獲美國商品期貨交易委員會（CFTC）核發臺灣中型100指數期貨交易許可（Commission Cert...

期貨商論壇／嘉澤期 潛利十足

供應鏈傳出嘉澤（3533）近期通過輝達水冷快接頭認證，成為合格供應商，預計明年起開始大量供貨，在快接頭市場搶占一席之地。

鴻海、雙鴻 挑逾四個月

台股加權指數昨（5）日終場小漲12.61點，收在23,267點，法人認為，鴻海（2317）、雙鴻（3324）等受惠於AI...

佳世達、緯創 四檔閃亮

「2024醫療科技展」昨（5）日開幕，近年擴大醫療領域的佳世達（2352）、緯創（3231）具題材性。佳世達率旗下醫療大...

全民權證／仁寶 押價內外10%

仁寶（2324）近年持續拓展高毛利業務產品線，包括AI伺服器、車用電子、5G、醫療及工業應用等。法人看好仁寶明年AI相關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。