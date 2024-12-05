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期貨商論壇／嘉澤期 潛利十足

經濟日報／ 記者王皓正整理
嘉澤董事長朱德祥。聯合報系資料照
嘉澤董事長朱德祥。聯合報系資料照

供應鏈傳出嘉澤（3533）近期通過輝達水冷快接頭認證，成為合格供應商，預計明年起開始大量供貨，在快接頭市場搶占一席之地。

過往AI伺服器快接頭供應商，主要由七家外企供應，其中，兩家為陸系業者，受美中貿易戰影響，實際上能大量供貨的供應商可能只剩下五家，而另五家外企又受限於產能有限，致使市場供不應求。如今，嘉澤已順利切入供應鏈，凸顯出其在研發能力以及品質，已經獲得肯定。

GB300可望採用GPU Socket設計，業界推估，主要的供應商會是鴻海集團旗下的鴻騰，但是嘉澤也有機會掌握第二供應商的地位，且時間點上，在明年下半年就有機會見到，加上其他高速連接器與新增機構件的貢獻，預期明年嘉澤的營收增長表現，將會不亞於今年，獲利也有機會力拚十個資本額。

嘉澤董事長朱德祥稱今年營運將優於去年，因為今年沒有庫存去化問題。插槽、DDR5、PCIe Gen5、USB4等新產品滲透率持續提升也會推動業績成長，加上應用在AI伺服器的線束也可望明顯增長，推升整體營運，投資人不妨留意嘉澤期（JFF）做相關操作。

（群益期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考。

伺服器 嘉澤 期貨交易

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