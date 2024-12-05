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全民權證／世芯 兩檔熱呼呼

經濟日報／ 記者高瑜君整理

世芯-KY（3661）第3季合併營收148.32億元，季增9.2％、年增94.9％，連四個季度攀峰，毛利率19.5％；累計前三季合併營收388.97億元，年增83％。第3季每股純益（EPS）為22.46元。

法人指出，世芯第3季營收再創歷史新高，因北美大客戶7奈米AI晶片銷售高於預期，另一個客戶5奈米AI晶片也於第3季開始貢獻營收。第4季北美大客戶7奈米AI晶片進入出貨尾聲。5奈米客戶AI晶片量產營收貢獻主要在2025年。原先第一大客戶下一代3奈米專案啟動，預期2025年上半年NRE成長強勁。2026年開始量產，重返強勁成長。

看好世芯-KY後市的投資人，可買進價內外5%內、距到期日90天以上的相關認購權證，擴大獲利空間。（群益金鼎證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

奈米 晶片 營收

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