鴻海、雙鴻 挑逾四個月
台股加權指數昨（5）日終場小漲12.61點，收在23,267點，法人認為，鴻海（2317）、雙鴻（3324）等受惠於AI浪潮推動，後續成長動能並不看淡。發行券商建議，看好AI相關群後市表現的投資人可透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。
鴻海第3季稅後純益493.25億元，同期新高，季增41%，年增14%，第3季每股純益（EPS）3.55元，第2季EPS為2.53元，去年同期為3.11元。
法人指出，鴻海於GB200世代機櫃取得高市占率，並為GB200首批出貨供應商，看好AI帶動雲端成為主要營收貢獻。
雙鴻第3季每股純益4.43元，較第2季每股純益7.24元、去年同期每股純益5.71元，雙雙衰退；累計前三季每股純益16.05元，則較去年同期每股純益11.71元成長。
法人指出，看好雙鴻2025年受惠GB200水冷滲透率大幅上揚，切入新CSP客戶效應。公司樂觀展望2025年營收將大幅成長逾50%，主因水冷營收有望成長高速成長。
權證發行商指出，看好鴻海、雙鴻後續表現的投資人，可買進價外10%以內、距到期日120天以上的相關認購權證，但最好善設停利停損價位。
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