快訊

賴總統出訪今晚返台 中共軍演可能近期登場

聯合報社論／民進黨失心瘋挺戒嚴，民主理念全露餡

北東今濕冷「周六雨區擴大」冷氣團下周來襲低溫探14度

鴻海、雙鴻 挑逾四個月

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
鴻海。聯合報系資料照
鴻海。聯合報系資料照

台股加權指數昨（5）日終場小漲12.61點，收在23,267點，法人認為，鴻海（2317）、雙鴻（3324）等受惠於AI浪潮推動，後續成長動能並不看淡。發行券商建議，看好AI相關群後市表現的投資人可透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。

鴻海第3季稅後純益493.25億元，同期新高，季增41%，年增14%，第3季每股純益（EPS）3.55元，第2季EPS為2.53元，去年同期為3.11元。

法人指出，鴻海於GB200世代機櫃取得高市占率，並為GB200首批出貨供應商，看好AI帶動雲端成為主要營收貢獻。

雙鴻第3季每股純益4.43元，較第2季每股純益7.24元、去年同期每股純益5.71元，雙雙衰退；累計前三季每股純益16.05元，則較去年同期每股純益11.71元成長。

法人指出，看好雙鴻2025年受惠GB200水冷滲透率大幅上揚，切入新CSP客戶效應。公司樂觀展望2025年營收將大幅成長逾50%，主因水冷營收有望成長高速成長。

權證發行商指出，看好鴻海、雙鴻後續表現的投資人，可買進價外10%以內、距到期日120天以上的相關認購權證，但最好善設停利停損價位。

每股純益 雙鴻

延伸閱讀

低軌衛星二哥擴大合作台鏈 昇達科、明泰、鴻海等將迎更多訂單

高盛：摺疊手機專利增加反映三趨勢 嘉惠鴻海等四台廠

輝達水冷快接頭商機加持 這兩家飆出歷史新高價

2024台灣太空國際年會 鴻海展現布局衛星產業成果

相關新聞

中型100期 三優勢聚光

臺灣期貨交易所將於9日推出「臺灣中型100指數期貨」，以反映市值排名第51至150名的中型股績效，提供期貨市場投資人在大...

中型100期獲美交易許可 磁吸外資

臺灣期貨交易所近日獲美國商品期貨交易委員會（CFTC）核發臺灣中型100指數期貨交易許可（Commission Cert...

期貨商論壇／嘉澤期 潛利十足

供應鏈傳出嘉澤（3533）近期通過輝達水冷快接頭認證，成為合格供應商，預計明年起開始大量供貨，在快接頭市場搶占一席之地。

鴻海、雙鴻 挑逾四個月

台股加權指數昨（5）日終場小漲12.61點，收在23,267點，法人認為，鴻海（2317）、雙鴻（3324）等受惠於AI...

佳世達、緯創 四檔閃亮

「2024醫療科技展」昨（5）日開幕，近年擴大醫療領域的佳世達（2352）、緯創（3231）具題材性。佳世達率旗下醫療大...

全民權證／仁寶 押價內外10%

仁寶（2324）近年持續拓展高毛利業務產品線，包括AI伺服器、車用電子、5G、醫療及工業應用等。法人看好仁寶明年AI相關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。