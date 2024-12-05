快訊

賴總統出訪今晚返台 中共軍演可能近期登場

聯合報社論／民進黨失心瘋挺戒嚴，民主理念全露餡

北東今濕冷「周六雨區擴大」冷氣團下周來襲低溫探14度

全民權證／日電貿 選逾150天

經濟日報／ 記者徐牧民整理

日電貿（3090）受惠市場傳輝達GB200將BBU（電池備援電力模組）從選配改為標配，加上AI PC明年需求增溫下，將帶動MLCC（積層陶瓷電容）出貨，法人看好後續展望。

筆電受惠AI導入，帶動單機的MLCC用量估提升10~15%，每台從900顆提升到1,000顆。另外，法人指出，日電貿目前已於香港、深圳、蘇州設立公司及於武漢成立營業據點增加營運規模，除再增加對大陸布局外，也在亞洲其他各地設立行銷據點。南向政策則以越南為初始跳板，以掌握客戶的發展趨勢，並提供客戶更及時化的服務及增加銷售機會，提供客戶一站購足需求。

權證發行商建議，可買進價內外10%以內、距到期日150天以上的認購權證，擴大獲利空間。（元大證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

AI 權證

延伸閱讀

路透：台積亞利桑那州廠有新客戶 傳將生產輝達AI晶片

台股熱錢湧 三天漲近千點…蓄勢再戰前高23,713點

奇鋐、台光電 四檔拉風

鉅祥BBU訂單看到六個月

相關新聞

中型100期 三優勢聚光

臺灣期貨交易所將於9日推出「臺灣中型100指數期貨」，以反映市值排名第51至150名的中型股績效，提供期貨市場投資人在大...

中型100期獲美交易許可 磁吸外資

臺灣期貨交易所近日獲美國商品期貨交易委員會（CFTC）核發臺灣中型100指數期貨交易許可（Commission Cert...

期貨商論壇／嘉澤期 潛利十足

供應鏈傳出嘉澤（3533）近期通過輝達水冷快接頭認證，成為合格供應商，預計明年起開始大量供貨，在快接頭市場搶占一席之地。

鴻海、雙鴻 挑逾四個月

台股加權指數昨（5）日終場小漲12.61點，收在23,267點，法人認為，鴻海（2317）、雙鴻（3324）等受惠於AI...

佳世達、緯創 四檔閃亮

「2024醫療科技展」昨（5）日開幕，近年擴大醫療領域的佳世達（2352）、緯創（3231）具題材性。佳世達率旗下醫療大...

全民權證／仁寶 押價內外10%

仁寶（2324）近年持續拓展高毛利業務產品線，包括AI伺服器、車用電子、5G、醫療及工業應用等。法人看好仁寶明年AI相關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。