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兆豐證券暨兆豐期貨《2025投資趨勢論壇》：解析趨勢、贏戰未來

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

隨著美國總統大選結果塵埃落定，全球經濟環境迎來重大變革，市場投資氛圍隨之掀起新一波熱潮。對投資人而言，若能在變局中洞察機會，掌握市場趨勢，就能在來年站穩步伐掌握投資先機。為協助投資人洞悉未來，兆豐證券暨兆豐期貨將於12月23日在張榮發基金會國際會議中心1101廳舉辦《2025投資趨勢論壇》。本次活動由今周刊協辦，採線下實體+線上直播同步進行，讓投資人掌握市場脈動，贏在起跑點。

本次論壇匯聚多位財經專家齊聚一堂，共同探討在政經格局劇烈變遷下的投資策略與機會。《今周刊》謝金河董事長將以專業實戰經驗，分享如何應對市場變化，精準布局台股市場，帶領投資人化挑戰為轉機。台經院景氣預測中心孫明德主任則將透過專業數據分析，深入解讀美國大選後的全球經濟走向，剖析其對台灣產業市場的影響，助投資人前瞻市場脈動。除了專家精闢見解，兆豐投顧及兆豐期貨專業經理人也將解析市場趨勢，提供投資人具體策略指引。

2025年即將到來，面對全球經濟的不確定性，靈活應對市場變化成為致勝關鍵。本次論壇結合證券、投顧、期貨領域的專業見解，旨在為投資人提供前瞻性投資觀點及全面策略指引，內容精彩豐富，歡迎各界投資先進共襄盛舉，掌握2025年投資契機，為財富增值。活動名額有限，詳細資訊請上兆豐證券理財網 https://supr.link/1EXmG  活動網頁報名。

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