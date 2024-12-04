聯發科、世芯 押逾60天

AI 應用需求成長，全球科技巨頭為凸顯差異化，紛紛轉向自研晶片 （ASIC），期在競爭激烈的市場中，降低成本、提升效能。法人指出，此波AI浪潮，在ASIC日受重視後，也從AI伺服器陸續外溢到IC設計廠商，尤以兩大千金股聯發科（2454）、世芯-KY（3661）備受矚目。

世芯昨（4）日股價上漲155元，收在2,345元，權證發行商表示，投資人看好高價股後市，可以透過權證，以較低成本參與行情。

科技大廠的自研晶片，包括 Google 的 TPU、亞馬遜的 Trainium 和 Inferentia、微軟的 Maia 以及 Meta 的 MTIA 等。法人表示，市場傳出 Google 新一代 TPU 的 ASIC 訂單有可能交由聯發科與世芯-KY，對於台灣的 IC 設計產業是一大利多。

根據統計，IC設計龍頭廠聯發科第3季每股純益（EPS）15.94元，累計前3季每股純益51.98元。法人分析，聯發科首款3奈米天璣9400，手機品牌廠的搭載率看增，市占率一路提升，明年展望續佳；而數據中心ASIC業務將會在2026年看到更多進展。

世芯-KY第3季合併營收148.2億元，季增9.2％、年增94.9％，連四季攀峰，毛利率19.4％，每股純益22.46元，獲利連八季創新高，且連兩季都賺超過兩個股本。累計前三季營收388.9億元，年增83％，每股純益58.43元。法人表示，Marvell（邁威爾）宣布與AWS達成一項為期五年的協議，AWS是世芯-KY的重要客戶，對世芯-KY的長期展望保持樂觀。

權證發行商表示，投資人若看好聯發科與世芯-KY後續表現，可選價外20%至價內10%，有效天期60天以上權證，以小金搏大利。