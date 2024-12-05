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奇鋐、台光電 四檔拉風

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
奇鋐董事長沈慶行。 （聯合報系資料庫）
奇鋐董事長沈慶行。 （聯合報系資料庫）

台股受惠外資買盤回歸，昨（4）日連三漲重返23,000點，奇鋐（3017）、台光電（2383）等兩檔人工智慧（AI）供應鏈走勢相對強勁，並同步改寫波段高點，發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

隨輝達（NVIDIA）H100/H200伺服器3DVC模組出貨量持續成長，且GB200水冷板及液冷零組件開始小量出貨，法人預估第4季營收可望季增高個位數百分比，持續改寫單季歷史新高水準。

奇鋐、台光電相關權證
奇鋐、台光電相關權證

法人分析，輝達先前調整產品roadmap，不影響奇鋐未來液冷零組件供貨狀況，仍維持預估2025年GB200出貨量共6.1萬櫃，其中NVL36、NVL 72分為4.5、1.6萬櫃。

此外，輝達預計2025年第3季推出的GB300 NVL72持續採用液冷散熱，而GB300A NVL36則沿用GB200A的2.5D VC氣冷散熱方案

奇鋐為Blackwell系列水冷板主要供應商，法人推估供貨量約40%至45%，同時還有CDU、CDM等零組件，旗下富世達則負責伺服器導軌及水冷快接頭模組，競爭優勢在於提供完整散熱解決方案。

銅箔基板大廠台光電今年拜基礎建設產品中的伺服器、交換器、低軌衛星等高階材料需求增溫，營收可望優於原先預期，法人評估獲利可望成長逾七成水準。

法人對於台光電2025年營運展望正面看待，主要身為GB200 NVL Switchboard主要供應商，亦對其他ASIC伺服器穩定出貨，看好AI伺服器及800G交換器將扮演營運動能推手，低軌衛星則隨客戶發射計畫呈現雙位數成長。

權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日120天以上的認購權證介入，但宜設好停利停損。

伺服器 台光電

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