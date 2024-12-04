全民權證／原相 選逾三個月

原相（3227）為任天堂Switch CIS（影像感測器）獨家供應商，市場傳聞任天堂新一代Switch（Switch 2）將於明年元月發表，4月上市，帶動相關供應鏈股價走揚，原相明年獲利表現看佳。

Switch自2017年3月上市以來，累計銷售量已逾1.4億台，新一代機種Switch 2睽違近八年，傳出將在明年1月發表，而且價格也會向上推升，原相獲利有望跟著水漲船高。

原相第3季營收22.6億元，較去年同期成長42％，稅後純益4.7億元、年增59％，每股純益（EPS）3.3元；累計前三季營收60.5億元、年增48.7％，稅後純益12.5億元，EPS為8.68元，優於去年的3.64元。

看好原相的投資人可挑選價內外5%以內，距到期日三個月以上的權證介入。（國泰證券提供）

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