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全民權證／保瑞 二檔活跳跳

經濟日報／ 記者周克威整理

保瑞（6472）第3季毛利率42.32%，稅後純益14.5億元，每股純益（EPS）14.15元，季增22%、年增94%，續創歷史新高，其中，毛利率提高由於USL和保盛的整合效應逐步顯現。

保瑞收購Pyros全數普通股股權，後續或有包括里程碑價金與銷售、純益結算等收入。保瑞併購泰福後持有30.5%股權，合併基準日暫定為明年第1季，換股產生潛在處分投資利益有望上看25億元以上；泰福虧損約八成來自研發費用壓力，保瑞入主後除現有兩項後期產品TX01與TX05，將會轉攻CDMO，可望大幅降低研發支出，若進展順利更有望轉盈，市場估明年EPS上看55.3元。看好保瑞後市的投資人，建議利用價內外5%內、可操作天期150天以上商品介入。（元富證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

保瑞

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