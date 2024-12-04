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全民權證／祥碩 挑價內外10%

經濟日報／ 記者盧宏奇整理

祥碩（5269）受惠大客戶市占率提升、USB4產品貢獻度增加，及PCIe4／5 packet switch帶來中長期業績挹注，可望推升營運動能，法人對後市展望看法正向。

法人指出，超微（AMD）桌機近幾季市占率走揚，加上英特爾CPU出現不穩定問題，有利市占持續攀升，連帶使祥碩晶片組代工業務水漲船高。祥碩USB4裝置端晶片、USB4 host端晶片今年初完成TB搭載、取得認證，第3季相關營收占比已攀升至高個位數，明年可望延續出貨力道。祥碩目前PCIe 產品為Gen3版本，Gen4在tape out後將向客戶送樣，預估2025年第4季開始挹注營收，添增後續動能。

權證發行商建議，可買進價內外10%內、距到期日90天以上的認購權證，擴大獲利空間。（兆豐證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

權證 祥碩

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