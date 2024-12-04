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科技股領漲 美股3大指數同創新高！道瓊首登4萬5000點

期貨商論壇／生技期 弱勢整理

經濟日報／ 記者周克威整理
生技示意圖。聯合報系資料照
生技示意圖。聯合報系資料照

2024年台灣醫療科技展，將於12月5日至8日開展，是亞太地區規模最大的醫療科技展會。生技產業發展受到各國政府的高度重視，投資生技產業不僅能促進創新技術的發展，還能帶動其他相關產業的成長，包括醫療服務、疫苗開發、再生醫學、製藥等等，進一步提升國家的經濟競爭力。

臺灣生技期貨目前位於短中期均線糾結位置，處於底部打底階段，然而受上方多條下彎均線反壓，整體反彈力道受限，因此在突破月線反壓前，短線維持弱勢整理機率較高。由於期貨交易為高槓桿保證金交易，因此均有高度的投資風險，請投資人衡量自我的投資能力適度做加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。（元富期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

期貨交易 生技產業

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