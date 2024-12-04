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科技股領漲 美股3大指數同創新高！道瓊首登4萬5000點

期貨商論壇／半導體30期 盯量能

經濟日報／ 記者周克威整理
半導體示意圖。美聯社
半導體示意圖。美聯社

韓國短暫的戒嚴令，雖未對全球金融、半導體市場產生衝擊，但全球投資人正評估政治動盪是否會衝擊輝達的Blackwell供應鏈，並考量韓國的協力廠商生產風險增加下，關注台廠後續是否受惠轉單效應。

美國公布第三輪對中國晶片及半導體設備的出口禁令，中國則祭出稀土出口管制，雙邊的制裁引發投資人擔憂，擔心限制是否擴及其他產業，進一步增加全球半導體供應鏈意外斷鏈的可能。

半導體30期貨向下觸及年線後彈升，連日逆勢驚漲克服周、10日、月、季線，並收復前波收盤高點，但量能增長不及價格彈升迅速，指數欲向上突破半年線，將待量能聚集。留意月線趨勢是否轉為上彎，或助指數突破上檔反壓。（凱基期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

半導體 期貨交易

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