現行在期交所夜盤掛牌股票類商品，已包括台積電期貨及小型台積電期貨、元大台灣50 ETF期貨及小型元大台灣50 ETF期貨。因應市場避險需求，將自12月9日再增掛聯電期貨及元大美債20年ETF期貨等二檔股票期貨。

原則上，期交所就標的證券有ADR的個股期貨及與國際行情高度連動的ETF期貨，進一步評估具足夠流動性及市場交易需求者納入夜盤交易。經檢視聯電期貨及元大美債20年ETF期貨交易狀況，日盤具一定流動性，自然人及外資交易比重高，符合相關條件。

觀察台積電期貨納入夜盤交易情形，截至113年10月大、小台積電期貨夜盤日均量分別有2,426口及5,244口，遇召開法人說明會時，交易更熱絡。聯電與台積電都在全球晶圓代工產業扮演重要角色，觀察今年來聯電ADR交易量較去年成長五成，顯示夜盤有一定交易需求。

將聯電期貨納入夜盤交易，可提供投資人因應夜間美股波動或突發事件時，進行避險或調整交易策略，如聯電在下午召開法說會或發布財務報告，投資人可在夜盤使用聯電期貨避險，發揮期貨市場之價格發現及避險功能，相較交易ADR，運用期貨避險成本更低，交易管道更熟悉，與股票價格相關性更高。

美債ETF近來成為投資人新寵，在美國各項經濟數據公布及利率決議的時間點，行情有很高的機率出現波動加大或轉折的情況，將元大美債20年ETF期貨納入夜盤交易，提供ETF投資人更直接避險工具，即時因應行情波動調整部位。