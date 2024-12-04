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12月電子期漲 金融期跌

中央社／ 台北4日電

台北股市今天上漲227.87點，收23255.33點。12月電子期收1279.2點，上漲13.55點，正價差0.73點；12月金融期收2132.4點，下跌0.6點，正價差0.73點。

12月電子期以1279.2點作收，上漲13.55點，成交491口。1月電子期以1280點作收，上漲12.55點，成交1口。

電子現貨以1278.47點作收，上漲19.11點；12月電子期貨與現貨相較，正價差0.73點。

12月金融期以2132.4點作收，下跌0.6點，成交194口。1月金融期以2130.2點作收，下跌4.4點，成交2口。

金融現貨以2131.67點作收，下跌3.95點；12月金融期貨與現貨相較，正價差0.73點。實際收盤價以期交所公告為準。

金融期 電子期

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