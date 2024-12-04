台積電續衝高10元 激勵台股早盤漲逾百點

台股4日開盤指數為23,126.08點，上漲98.62點，早盤漲逾百點一度來到23,199點。台積電（2330）開盤價為1,065元，上漲10元。

群益投顧表示，大盤指數連兩日跳空強漲近800點，展現強烈止跌企圖，但短期均線尚糾結等待扭轉，預期漲勢可能趨緩或轉震盪。月季線仍利朝多方發展，以短多標的技術面區間操作因應。

操作題材可留意：

1.矽光子多頭增溫─台積電收復月線激勵矽光子短多增溫，短多指標華星光（4979）投入800G光收發模組和CPO研發受青睞，股價持續創高；統新（6426）因美國BEAD法案助攻，明年有望打入新客戶挹注業績，開發光通訊應用矽光子、CPO相關元件薄膜製程，連拉兩根漲停。

2.航空迎營運高峰─電商需求續熱、聖誕節旺季拉貨，帶動航空運費攀升，目前台灣飛歐運費每公斤約150元，比第3季上漲兩成，美國線運費每公斤250元以上。客運方面，歐美迎來聖誕跨年假期，國內將進入農曆年旅遊旺季，加上燃油價格走低，航空業營運可望迎來高峰。

周二（3日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為44,705.53點，下跌76.47點、跌幅0.17%；S&P500指數上漲0.05%；那斯達克指數上漲0.4%；費半指數下跌0.38%。台積電ADR漲2.31%，收在198.89美元，較台北交易溢價22.7%。

標普 500 指數和那斯達克綜合指數周二雙雙再創收盤新高，科技股延續了最近漲勢，投資人正關注更多就業數據和聯準會（Fed）總裁鮑爾本周的談話。輝達（NVIDIA）漲1.2%。美國10年期公債殖利率上漲4個基點至4.23%。

三大法人周二集中市場合計買超334.3億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超286億元，投信買超3.2億元，自營商（自行買賣）買超21.3億元，自營商（避險）買超23.7億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,651口至13,903口，外資淨空單增加1,326口至38,835口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2,271口至14,471口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在23,500點，週賣權最大OI落在22,600點 ; 月買權最大OI落在23,800點，月賣權最大OI落在22,000 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.07上升至1.14。VIX指數下降0.95至20.63。外資台指期買權淨金額-0.77億元 ; 賣權淨金額-0.09億元。整體選擇權籌碼面偏多。