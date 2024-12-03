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期貨商論壇／永續期 控管風險

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
美國11月ISM製造業指數由46.5升至48.4，其中生產指數由46.2升至46.8，新訂單指數由47.1升至50.4，再度進入擴張區間，顯現美國總統大選後企業信心正在逐漸改善。聯合報系資料照
美國11月ISM製造業指數由46.5升至48.4，其中生產指數由46.2升至46.8，新訂單指數由47.1升至50.4，再度進入擴張區間，顯現美國總統大選後企業信心正在逐漸改善。聯合報系資料照

美國11月ISM製造業指數由46.5升至48.4，其中生產指數由46.2升至46.8，新訂單指數由47.1升至50.4，再度進入擴張區間，顯現美國總統大選後企業信心正在逐漸改善。且Fed官員對貨幣政策持開放態度，將取決於即將公布的經濟數據，激勵科技股回溫。

11月合約結算後外資的期權籌碼出現雙賣操作，外資TXO買權淨金額自結算後轉負，顯示外資認為前高壓力較重，而外資TXO賣權淨金額同樣翻負，是2023年3月來，外資首次在結算日過後執行賣權的看不跌操作。

然而目前我們更應該關注的是外資在賣權上的操作。由於指數過去的一周的位階剛好落在22,000-22,500的近期區間下緣，據以往經驗，在指數下跌時期，外資賣權淨金額翻負透漏其看不跌的態度，常對指數有一定的支撐效果，加上近期類股延續性回溫，短線上投資人可偏多思考。

期交所的臺灣永續期貨屬於小型契約，交易門檻低，主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司組成，與加權指數相關性高，資金運用也更為靈活。但須注意的是留意風險，做好資金管控。（永豐期貨提供、記者王皓正整理）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

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