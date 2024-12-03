期貨商論壇／台積期 逐步墊高

富邦期貨分析師曹富凱表示，外媒報導蘋果即將推出的iPhone 17系列將出現重大創新，高階機種iPhone 17 Pro和iPhone 17 Pro Max預計將搭載A19 Pro晶片，支援更多AI應用，預期台積電將持續受惠。

市場對川普關稅政策的擔憂正弱化，台股修正後已形成短線底部，加上12月中下旬投信代操業者遴選結果將出爐，有望增添年底資金動能，及年底集團作帳行情，12月反彈樂觀。

隨盤勢轉由內資主導，且12月底預期有集團作帳行情，及台積電明年1月法說預計釋出正向展望，台股在季線位置已見一定力道支撐。

曹富凱表示，台積電短線若跌至季線附近可介入，台股中長期偏多格局未變。市場估台積電第4季每股獲利可望創高，若股價站穩千元，樂觀情緒有機會支撐台積電期逐步墊高。

綜合技術面以及籌碼面，外資近日在期貨的空單仍處於高水位，顯示居高思危避險心態仍濃。台積電期貨目前位置上檔仍然有壓，要提防獲利了結賣壓持續出籠，另外，台積電個股期貨仍在大區間整理，待行情籌碼沉澱後，再上攻。（富邦期貨提供、記者周克威整理）

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