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中型100期 避險利器

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
期交所示意圖。聯合報系資料照
期交所示意圖。聯合報系資料照

臺灣期貨交易所（期交所）預計於12月9日推出「臺灣中型100指數期貨」，以為市場的參與者，提供一個專注於中型股市場的指數交易工具。此商品的推出，不僅讓交易人可以專注掌握中型股的市場動向，更可以提供有效的避險工具以及交易機會。

臺灣中型100指數：聚焦上市中型股

臺灣中型100指數是由富時國際有限公司、以及臺灣證券交易所編製，基期設為2003年6月30日，點數為5,000點，依2024年10月底的資料，各成分股的市值介於約新臺幣500億元至2,000億元之間。

涵蓋市值排名51至150名的中型上市公司，包括了許多交易人耳熟能詳的知名企業，例如萬海、技嘉、京元電、群創以及長榮航等公司，前十大成分股的權重約在1.5%至3%之間，足以能夠反映當前多元產業的表現。

多元分散產業，與加權指數區隔

臺灣中型100指數市值占加權指數約15%，不同於大型股權重較高之加權指數（前50名股票市值占加權指數約70%），惟臺灣中型100指數成交值占加權指數約30%，為市值占比的二倍，顯示交易人對於中型股有一定交易興趣。

此外，臺灣中型100指數前三大產業類別為，電子零組件（13%）、半導體（13%），以及電腦周邊（10%），各產業的權重相對平均，不同於加權指數之半導體（46%）、金融業（11%）、電腦周邊（7%），將使交易人可以因應市場的變動，靈活地掌握市值類股的輪動機會。

靈活操作的多元選擇，捕捉市場輪動機會

臺灣中型100指數期貨契約乘數為每點新臺幣10元，依11月25日收盤指數19,687.66點計算，每口契約價值約為新臺幣20萬元。

契約到期月分為連續三個月分以及三個接續的季月，並且涵蓋日盤以及夜盤的交易時段，將讓交易人能夠更即時地應對國際市場的變動。

半導體 臺灣期貨交易所

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