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聯電、聯發科 押長天期

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
聯電。 圖／聯電提供
聯電。 圖／聯電提供

外資連兩天回補台股，昨（3）日買超進一步擴大至283億元，聯電（2303）、聯發科（2454）等各擁題材，成為外資近期買超常客，聯發科更已是連兩天買超，累計買超2,640張，兩檔個股昨天股價都在尾盤翻紅。

聯電受惠於美國擴大管制中國大陸晶片，將催生更多去中化訂單持續增加。法人表示，美國擴大對陸管制，高階設備輸出更難，即便尚未擴及成熟製程，但歐美IDM廠憂心未來大陸人才、技術發展都更受限縮，已加快分散訂單到台灣生產腳步。

此外，中國大陸半導體製程多集中在28奈米以上的成熟製程，大陸晶圓代工成熟製程指標廠有中芯國際、華虹、聯芯、晶合等，台灣則以聯電、力積電、世界先進為主，聯電在海外設有生產基地，可分散地緣風險。

聯發科近期在手機、汽車應用都有斬獲，其中，輝達（NVIDIA）上季財報顯示，汽車與機器人應用業務的表現亮眼，聯發科去年已宣布與輝達合作，為軟體定義汽車提供完整的智慧座艙方案，聯發科將開發整合輝達GPU小晶片的汽車系統單晶片，且搭載輝達AI與繪圖運算IP。相關產品規劃2025年末將推出，2026、2027年供應汽車客戶端。

聯發科推出的晶片「天璣9400」，由大陸非蘋大廠vivo搶頭香，旗下最新旗艦機「vivo X200」系列率先採用，喊出今年X系列在台銷量要倍增；另一陸系品牌大廠OPPO也於日前推出搭載天璣9400的新機Find X8搶市。

權證發行商表示，投資人如看好相關個股投資機會，可選價內外15%以內、逾90天中長天期權證，靈活操作來參與個股行情。

聯發科 聯電

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