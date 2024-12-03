全民權證／旺矽 兩檔動能強

外資賣壓在感恩假期前就持續湧出，本周一已開始出現買超，觀察買超標的不乏具獲利基本面、題材面或股價跌深者。外資在年底拚績效之際持續買超的標的引人矚目，或有機會率先走出一波行情，投資人可運用資金門檻較低的相關權證參與操作。

2024-12-03 23:07