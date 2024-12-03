期貨公會與調查局簽署合作備忘錄 強化資通安全聯防

期貨公會今天與法務部調查局簽署國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄，期盼透過共同聯防機制，分享資安情資，達到早期預警、緊急應變及持續維運成效。

期貨公會理事長陳佩君透過新聞稿指出，期貨業電子下單比重達95%，資安防護一直是公會高度重視的議題，今年曾發生多起公私部門遭駭客攻擊，加強資安防護機制已刻不容緩。

陳佩君表示，此次期貨公會與調查局建立聯防機制，共同打造安全網域，同時為讓期貨業者強化資安有所依循，期貨公會今年也修正資安相關自律規範，提升期貨商資安防護的能力。

調查局局長陳白立表示，與期貨公會簽署合作備忘錄，是強化資安防護工作的具體展現，調查局近年來已累積許多個案調查實務經驗，將持續規劃與各領域關鍵基礎設施及重要金融機構，簽署資安聯防合作備忘錄，共同參與推動建立資安聯防生態系。

金管會證期局副局長黃厚銘表示，目前證券期貨市場高度仰賴電子下單，期貨市場今年交易口數成長超過3成，且有95%的交易人透過電子下單或程式交易，網路資安防護更加重要。