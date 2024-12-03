台積電領軍衝高25元 台股早盤大漲逾300點站上23,000點

台股3日開盤指數為22,972.3點，上漲235.37點，早盤一度大漲逾300點，高點來到23,119點。台積電（2330）開盤價為1,060元，上漲25元。

群益投顧表示，目前為川普2.0前傳，川普用口頭宣布政策方式提早進行談判，各產業有一個多月時間調整，1月20日前可視為利空鈍化震盪期，預期台股將盤堅向上。大盤指數一舉攻克半年線，歷年經驗顯示台股12月上漲機率高，利空鈍化後值得期待。技術面由於指數為首日突破季線與半年線強力壓力區，量能亦未有效增溫，短線是否正式V轉尚待觀察；謹慎投資者可確認連續三天以上守穩半年線且量能突破4,000億元，再擇優偏多操作為宜。

操作題材可留意：

1.輝達應用百花齊放，機器人即將盛開─黃仁勳強調「AI本質上就是機器人」，點名「三種機器人有望大規模生產」，包括汽車、無人機、人形機器人，其中，人形機器人的量產程度將是最高。除上述三者，其實只要是電子產品都可能列入輝達應用領域，如：智慧型手機、智慧住宅、智慧家電、智慧工程，未來數年內輝達持續為投資人關注焦點。

2.貨櫃三雄獲利看俏─紅海危機無解，航商將繼續繞行好望角，貨櫃輪航商明年第1季避開紅海的規劃不變，預期運價及貨櫃類股營運至少今年底前都將維持高檔位階，有利貨櫃三雄長榮（2603）、陽明海運（2609）、萬海（2615）股價表現。

周一（2日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為44,782點，下跌128.65點、跌幅0.29%；S&P500指數上漲0.24%；那斯達克指數上漲0.97%；費半指數上漲2.61%。台積電ADR漲5.27%，收在194.40美元，較台北交易溢價22.6%。

科技巨人反彈推動標普500指數周一再創新高，市場對聯準會（Fed）12月降息的預期升溫。應用材料（Applied Materials）上漲4.9%；輝達（NVIDIA）小漲0.3%；英特爾（Intel）下跌0.5%；特斯拉（Tesla）漲3.5%；蘋果上漲1%。「本周是2024年最後一個真正重要的經濟數據周，」Sevens Report的Tom Essaye表示。「如果結果不愠不火，那麼投資人將會預期軟著陸和12月降息」。

三大法人周一集中市場合計買超200.4億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超150.3億元，投信買超47.2億元，自營商（自行買賣）買超5.6億元，自營商（避險）賣超2.8億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少6,168口至12,252口，外資淨空單減少7,350口至37,509口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少5,084口至16,742口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在23,500點，週賣權最大OI落在22,000點 ; 月買權最大OI落在23,800點，月賣權最大OI落在21,000 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.78上升至1.07。VIX指數下降0.23至21.58。外資台指期買權淨金額-0.61億元 ; 賣權淨金額-0.42億元。整體選擇權籌碼面偏多。