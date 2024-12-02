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美股延續11月漲勢 史指那指12月首日同創新高

賴總統與裴洛西通話 提及雙重課稅盼盡速推動美立法

鴻海、台達電 挑長天期

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
川普對美國製造產品減稅，刺激台灣電子廠紛紛表態有意擴大在美投資，鴻海、台達電等近幾年加大美國製造力道的電子權值股昨日股價出現反彈。聯合報系資料照
川普對美國製造產品減稅，刺激台灣電子廠紛紛表態有意擴大在美投資，鴻海、台達電等近幾年加大美國製造力道的電子權值股昨日股價出現反彈。聯合報系資料照

川普預計明年上任後對墨西哥、加拿大輸美產品各課徵25%關稅，對中國產品額外再加徵10%關稅，但對美國製造產品減稅，刺激台灣電子廠紛紛表態有意擴大在美國投資，鴻海（2317）、台達電（2308）等近幾年加大美國製造力道的電子權值股昨（2）日股價出現反彈。

本國投顧法人表示，川普強調美國製造，推動企業減稅與擴大關稅政策，重振美國製造業，已經陸續釋出考慮將那些在美國製造產品的企業稅率從21%降至15%，且對外國製造的產品徵收高額關稅，包括加拿大、墨西哥、中國。

鴻海雖在墨西哥有伺服器產能，但占比低於5%，影響相對小，反之，已於美國威斯康辛州、德州、加州等設廠；台達電則已投資加州、德州、密西根州等地，9月間又宣布美國子公司擬投資420萬美元建置FWT實驗室，同時決議擬斥資2.05億美元興建F2廠及辦公大樓，兩筆投資合計逾2.09億美元，時約新台幣67.4億元，以因應未來發展資料中心、電信應用資通訊及電動車充電解決方案等業務需求。

權證發行商表示，投資人如看好相關個股投資機會，可選價內外10%以內、逾90天的中長天期權證，靈活操作參與個股行情。

美國 關稅

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