期貨商論壇／永續期 靈活操作

經濟日報／ 記者王皓正整理
永續、綠能示意圖。 （聯合報系資料庫）
永續、綠能示意圖。 （聯合報系資料庫）

美國若對進口商品加稅，以台廠為例，影響是局部的。墨西哥因鄰近美國的地緣優勢，使得多數伺服器組裝廠都有在墨西哥分配相關組裝業務產能，其中緯創（3231）、緯穎（6669）、英業達（2356）在墨西哥的產能占較多，因此本次受害程度相對較高。而廣達（2382）及鴻海（2317）在全球布局則相對分散，其中廣達在2021年就陸續增資美國田納西廠，而且今年還增資兩次，主要用於擴大美國的AI伺服器產能，因此未來伺服器組裝業務將會以美國組裝為主；鴻海則是宣布斥資新台幣10 億元取得美國德州廠之土地及廠房，以擴大美國當地AI伺服器產能，因此受衝擊程度相對較小。

美國製造與AI浪潮是未來投資趨勢，台灣相關權值股仍在浪尖上。投資人若想藉回檔機會進場布局，可以透過期交所推出的「臺灣永續期貨」，該期貨屬於小型契約，交易門檻低。其主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司所組成，涵蓋半導體、金融、傳產等公司，與加權指數相關性高，資金運用也更為靈活。但須注意期貨槓桿特性，留意風險，做好資金管控。（統一期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

伺服器 期貨交易 美國

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