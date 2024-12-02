期貨商論壇／廣達期 潛利雄厚
隨著人工智慧（AI）技術快速發展以及雲端運算需求的激增，伺服器與筆記型電腦代廠廣達（2382）在高附加價值的AI伺服器業務展現強勁成長潛力。
廣達預估2025年AI伺服器業務將延續強勁成長，營收貢獻占比由目前超過五成增至七成以上，且新一代伺服器平均單價較前代產品高出二至三倍，顯示產品升級與高端市場定位的優勢。隨著主要客戶如輝達等企業的新平台Blackwell系列伺服器逐步放量，廣達的AI伺服器業務有望成為未來數年的核心增長點。
全球雲端服務供應商（CSP）持續加碼AI相關投資，廣達直接受益於CSP廠商的良性循環投資。尤其是美系CSP廠商在資料中心AI基礎建設的需求持續增溫，為廣達帶來穩定的訂單來源。廣達啟動的AIR計畫，聚焦於利用小量數據開發低功耗且高效能的AI模型，為智慧醫療、運動分析等應用提供新的成長契機。此外，公司與MIT合作20年的經驗為創新提供技術支撐。
廣達在全球建立多元生產基地，特別是在美國的田納西州及加州廠持續擴產。此舉不僅提高公司在地生產效率，還降低因地緣政治風險。（兆豐期貨提供）
（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）
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