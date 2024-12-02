台指期 外資減碼空單

股期雙市昨（2）日開高震盪走高，指數齊步吐悶強彈。分析師表示，現階段期現貨正價差擴增，外資淨空單減少7,350口、降至3.7萬口，展望盤勢，在台指期短底出現高機率下，後續觀察重點將是上檔反壓均線能否帶量突破。

現貨與期貨行情方面，上周十年美債殖利率從高點4.4%回落至4.2%以下，近期最為強勢的美元指數同樣大幅趨緩，下挫至105~106區間，川普交易明顯趨緩。美股部分在感恩節後美股重啟漲勢，標普道瓊再創新高。

回到台股期現貨，以台指期技術面來說，上周的幾個交易日盤中都有殺盤，卻連續兩日收下影線，並未爆量破底。上周五夜盤更是呈現強漲格局，帶動台股昨天日盤開平走高，顯示多方防守態度明確，加權指數昨天終場上漲474點，收在22,736點，成交量3,106億元。

期貨部分，台指期昨天上漲520點至22827點，價差方面，正價差為90.07點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超202.57億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少6,168口至12,252口，其中，外資淨空單減少7,350口至37,509口。

至於十大交易人中的特定法人，全月份的台指期淨空單，則是減少5,084口至16,742口。

永豐期貨指出，結算後外資買賣權的淨金額同步翻負，目前的外資選擇權籌碼的雙賣操作方式與2018年時期雷同，容易出現區間刷洗的盤面。在台指短底高機率出現的狀況下，後續觀察重點將是上檔反壓均線能否帶量突破，以及後續領軍台股的族群為何，研判日前已經炒作過的人工智慧（AI）舊族群後續發展空間可能有限，新題材族群性強弱將是一大觀盤重點。

群益期貨表示，現階段外資期現貨樂觀布局，自營商選擇權保守格局，月、周選略為樂觀布局，整體籌碼面略為樂觀。技術面上，台股昨天重回區間之中，目前在台股各均線支撐壓力逐漸靠攏下，短線台股續做壓縮三角收斂格局。

至於選擇權市場，選擇權未平倉量部分，周買權最大未平倉（OI）落在23,500點，周賣權最大OI落在22,000點；月買權最大OI落在23,800點，月賣權最大OI落在21,000點。全月未平倉量put/call ratio值由0.78上升至1.07。VIX指數下降0.23至21.58。