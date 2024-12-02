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美股延續11月漲勢 史指那指12月首日同創新高

賴總統與裴洛西通話 提及雙重課稅盼盡速推動美立法

全民權證／穎崴 兩檔有潛利

經濟日報／ 記者王皓正整理

穎崴（6515）受惠AI和HPC技術發展，對高階晶片需求激增，高頻高速測試座（Coaxial Socket）和晶圓測試探針卡（Vertical Probe Card）滿足高階晶片測試需求，推升今年業績快速成長，全年營運將創歷史新高，獲利也力拚新高。

海外布局方面，穎崴董事會通過投資設立馬來西亞子公司，全球業務營運中心資深副總陳紹焜表示，過去五年馬來西亞出口半導體產值逐年增加，每年有超過7％的年複合增長率，為全球半導體新重鎮，穎崴率先於2023年設置檳城業務及技術服務中心，近期進一步設立馬來西亞子公司，對在地服務重視。

看好相關題材的投資人，可挑選價外20%至價內10%、有效天期兩個月以上之權證進行操作。（永豐金證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

穎崴 馬來西亞

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