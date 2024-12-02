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凱基人壽創新APP獲2024國際創新獎 逾百功能一指搞定

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
凱基人壽APP憑藉一站式服務，逾百項功能一指就能搞定的特色，榮獲2024國際創新獎「服務與解決方案類別」殊榮，本次獲獎顯示凱基人壽數位創新及客戶體驗作為表現傑出亮眼，備受國際肯定。凱基人壽／提供
凱基人壽APP憑藉一站式服務，逾百項功能一指就能搞定的特色，榮獲2024國際創新獎「服務與解決方案類別」殊榮，本次獲獎顯示凱基人壽數位創新及客戶體驗作為表現傑出亮眼，備受國際肯定。凱基人壽／提供

凱基金控（2883）旗下凱基人壽積極擁抱創新，從客戶視角出發，將客戶最常使用的服務功能、最新資訊，整合在凱基人壽APP之中，豐富金融生活場景，帶來便捷友善的服務體驗。本次凱基人壽APP經過主辦單位亞洲企業商會（Enterprise Asia）獨立的評審委員團嚴格審查，從各國參賽作品中脫穎而出，在2024國際創新獎（International Innovation Awards 2024)「服務與解決方案類別」獲獎，顯示凱基人壽APP的數位創新及客戶體驗作為受肯定。

凱基人壽APP提供了逾百項的服務，包括保單查詢、線上繳費、理賠申請及進度查詢、保單資料變更、投資型保單變更及手語翻譯暨預約櫃台服務等，客戶免紙本、免臨櫃，隨時隨地都能完成各項自助服務，一站式體驗無須跳轉超方便。此外，APP整合保險行事曆及健康管理等功能，重要訊息不漏接，還能輕鬆掌握每日步數、睡眠狀況及外溢保單達標進度。凱基人壽APP自2022年推出以來，使用人次已突破500萬次，許多客戶稱讚介面明確清晰，操作簡單方便；也有客戶回饋，常用功能都整合在一起，查找方便，自己就可以了解保單內容。

為追求卓越提升客戶滿意，凱基人壽APP邀請國際團隊參與設計，打造快速便捷的使用者體驗，簡化操作介面及服務流程，用心營造使用者友善環境，實踐金融友善及公平待客，傾聽高齡者及身心障礙者心聲，建置金融友善服務介面，串聯線下實體服務，提供最溫暖的服務體驗。為歡慶凱基人壽APP獲獎，即日起至2024年12月31日推出好康活動，凡凱基人壽APP新註冊會員並首次登入APP，免抽直接送超商四選一即享券25元(限量5萬份)；啟用或辦理任一項指定數位服務，即可抽iPhone16、iPad Air。

未來，凱基人壽將持續以ONE KGI服務展現全方位金融服務集團的市場競爭力，推動服務數位化，探索新興技術在保險領域的應用，以更創新的數位工具提升客戶服務體驗，協助客戶進行多元保障規劃，提供更完善的保險服務，在乎你的在乎，幸福你的人生，持續朝向成為最受推薦和信賴的壽險公司目標前進。

APP 凱基人壽

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