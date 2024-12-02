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12月電子期、金融期齊漲

中央社／ 台北2日電

台北股市今天上漲474.43點，收22736.93點。12月電子期收1248.5點，上漲33.75點，正價差4.74點；12月金融期收2106.2點，上漲33.6點，正價差2.54點。

12月電子期以1248.5點作收，上漲33.75點，成交471口。1月電子期以1248.8點作收，上漲30.8點，成交3口。

電子現貨以1243.76點作收，上漲33.07點；12月電子期貨與現貨相較，正價差4.74點。

12月金融期以2106.2點作收，上漲33.6點，成交472口。

金融現貨以2103.66點作收，上漲31.87點；12月金融期貨與現貨相較，正價差2.54點。實際收盤價以期交所公告為準。

金融期 電子期

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