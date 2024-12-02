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12月台股期指漲520點

中央社／ 台北2日電

台北股市今天終場漲474.43點，收22736.93點。12月台指期以22827點作收，上漲520點，與現貨相較，正價差90.07點。

台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，12月期貨22307點、1月期貨22337點。

台股今天終場漲474.43點，收22736.93點，成交金額新台幣3106.67億元。

12月台指期貨以22827點作收，漲520點，成交6萬1886口；1月期貨以22852點作收，漲515點，成交473口。實際收盤價格以期交所公告為準。

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