鴻海、緯創 押中長天期

法人普遍看好2025年AI伺服器將維持高速成長，因2024年第4季為人工智慧（AI）伺服器產品過度期，GB200將於2025年第1季後進入量產，鴻海（2317）、緯創（3231）等個股將受惠。

鴻海為AI雲端指標股之一，伺服器營收成長主要來自AI伺服器，動能為GB200 AI伺服器放量出貨，法人預期，鴻海AI伺服器營收占伺服器營收比重應可望提升至55%至60%，公司亦展望明年通用伺服器營收年增，主因今年第4季已開始小量出貨GB200 NVL72機櫃，並於2025年第1季進入量產。

緯創獲法人看好第4季伺服器營收季增表現，其中AI伺服器GPU相關營收將季增雙位數，加上緯穎營收亦有望季增。除供貨Hopper GPU的UBB營收，緯創第4季後將開始出貨GB200 compute board。法人預估，緯創伺服器營收比重將由2024年約45%，提升至2025年的50%至53%，動能有AI GPU相關營收、供貨戴爾（Dell）GB200 AI伺服器L10組裝營收。

權證發行商表示，投資人可挑價內外15%以內、90天期以上中長天期權證。鴻海相關權證有鴻海國泰44購01、鴻海群益44購13；緯創相關權證有緯創國泰46購01、緯創凱基44購01。