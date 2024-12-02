京元電、美時 四檔抗震

台股近日震盪盤軟，回測22,000點整數關卡，京元電子（2449）、美時（1795）等兩檔下檔支撐強勁，表現相對抗跌，後市仍有可為，發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

法人分析，京元電第4季營收可望季增低個位數百分比，毛利率約達35%至36%，主要動能來自手機客戶天璣9400晶片拉貨，以及人工智慧（AI）新品開始出貨，帶動測試時長及單價提升，獲利部分因電價上漲抵消掉夏季電費結束影響而表現持穩。

京元電子、美時相關權證 圖／經濟日報提供

京元電目前為輝達（NVIDIA）後段測試主要供應商，因B系列晶片測試時間為H晶片兩倍以上，且AI晶片減少換線時間，法人評估，雖然對於產能利用率與營收提升有限，但獲利水準仍可明顯增長，今年因應客戶需求已二度上修資本支出，預估2025年將持續擴增。

基於目前訂單能見度，法人看好京元電2025年營收將成長20%，超過半導體 及晶圓代工產業成長幅度，AI相關需求扮演主要成長動力，預估高速運算（HPC）主要客戶營收占比將由今年第4季的19%，明顯增長至25%以上，手機部分則隨季節性波動。

法人指出，美時今年美國地區血癌藥營收可望成長逾四成，略優於原先預期，隨著出貨份額增加，預估2025年將進一步擴增達60億元，年增近三成，價格維持原廠藥八折下，毛利率達95%。

權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。連結京元電的相關權證包括京元電兆豐48購01 、京元電中信41購01；美時相關權證有美時兆豐46購01、美時永豐45購03。