正崴、東陽 認購喊衝

台股多空震盪，現階段中長期業績成長性與能見度高的優質股，可望躍為盤面多頭指標，投資人可參考正崴（2392）、東陽（1319）等，利用權證參與行情。

法人表示，統計2007年至今，12月上漲機率高達八成以上，加上近期國際資本市場位處高檔；另內資12月作夢行情可期，整體盤勢可望呈現良性類股輪動，有利台股短、中、長期均線持續向上。

由於台股短線震盪盤堅之後，上檔將面臨反壓，大盤指數或許空間不大，建議投資人選股應以基本面為依歸。統一證券建議，投資人可透過認購權證的槓桿操作，進一步掌握漲升的行情。

正崴、東陽相關權證 圖／經濟日報提供

正崴搶進當紅的電池備援電池模組（BBU）商機，預計明年出貨，躋身BBU概念股。據悉，現在市場上最紅的BBU指標廠、電池模組大廠新普就是正崴客戶之一。

輝達最新GB200 AI伺服器傳將採用BBU，掀起BBU商機熱潮，相關廠商也成為盤面焦點。針對BBU業務發展近況，正崴透露，正崴做電池模組已經很久了，而且是與國內外大廠配合，即便BBU是比較新的東西，正崴也已經有客戶上門洽談。

正崴表示，客戶要求正崴研發部門規劃BBU產品，而且正崴在電池模組本來就有客戶，目前都已經在送樣測試中，預計明年出貨。

正崴並搶進AI高速傳輸線領域。正崴集團已投資成立AI運算中心，順勢切入AI伺服器高速傳輸線（如AOC電源纜線），目前也在送樣測試中，預期明年可以出貨。

東陽方面，東陽表示，以往第4季和隔年第1季是季節性旺季，目前看來AM項目業績不錯，預期第4季業績可較第3季成長，若北美市場冬季下雪時程提早，客戶將積極拉貨，2025年第1季業績有機會比今年第4季好。

東陽今年前三季每股純益5.23元，已賺贏歷年全年，隨著車用零件業旺季助攻，東陽前十月自結稅前盈餘44.34億元，年增38%，累計每股盈餘7.34元，雙創同期新高，今年表現可期。

權證專家指出，部分現貨的持有者，可以考慮以認購權證進行替代交易，猜測突破者亦可以認購權證進行相關的策略交易。

統一證券建議，若投資人看好此兩檔，可設定價外20%以內、中長天期權證，如連結正崴相關權證有正崴統一4B購01、正崴凱基46購03；東陽相關權證有東陽統一43購05、東陽兆豐47購01等。