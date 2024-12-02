全民權證／川湖 瞄準逾90天

川湖（2059）因ASIC與GPU AI伺服器需求暢旺，GB200 AI伺服器預計12月出貨，而滑軌出貨時間提前至11月，2025年第2季進入量產。法人表示，今年第4季營收將呈現季增表現，明年第1季是淡季，但出貨可望穩定放量。

原本法人認為川湖的GB200導軌只運用於運算匣及交換機閘，但川湖指出，也生產GB200的機架式電源導軌。外資法人預期，川湖今年營收年增74%，2025年增27%，毛利率可望維持在70%，主因AI產品比重較高，加上專利及設計能力優於同業。

投資人可挑選價內外15%以內、90天期以上中長天期權證，透過靈活操作參與個股行情，如川湖群益43購04、川湖國泰43購02。（群益金鼎證券提供）