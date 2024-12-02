全民權證／華擎 二檔強強滾

板卡廠華擎（3515）受惠AI伺服器出貨量明顯增溫，一般伺服器需求也回溫，主機板與顯示卡則步入出貨旺季，法人預期，第4季營收將攀上今年高峰。

法人表示，第4季包括輝達（NVIDIA）的H100╱H200伺服器需求仍強勁，加上超微（AMD）、英特爾（Intel）都有主機板新品在9月、10月陸續上市，第4季將完整貢獻營收，加上電競需求在3A遊戲大作帶動下熱度持續，同時，加上新品比重提升，有助產品平均單價向上，使得該公司第4季業績將攀上今年高峰。

看好相關題材的投資人，可挑選價內外程度在20%以內、且距到期日兩個月以上之權證進行操作。如華擎元大44購02、華擎統一46購02。（元大證券提供）