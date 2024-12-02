全民權證／嘉澤 選價內外15%

經濟日報／ 記者盧宏奇整理
嘉澤相關權證 圖／經濟日報提供
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嘉澤（3533）第4季伺服器、筆電、桌機等ODM板量出貨較前一季持平，且10月營收未受長假衝擊，法人估單季營收可望季增中個位數百分比，毛利率因稼動率提升及產品組合轉佳，可略為攀高。

展望2025年，法人看好營收成長近三成，毛利率年增約1.1%，其中，新平台插槽、快取接頭（UQD）、連接線等伺服器相關業務扮演主要動能，成長幅度估超過40%。

法人指出，嘉澤切入的UQD已取得雲端服務提供商小量機種訂單，預計12月量產，明年初可望進入輝達合格供應商清單，連接線產品亦拿到部分機種訂單。投資人可買進價內外15%內，距到期日90天以上權證，如嘉澤凱基45購01、嘉澤元富44購01。（凱基證券提供）

嘉澤 營收

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