期貨商論壇／航運期 短線看多

川普出手對墨西哥及加拿大進行課稅，首當其衝的就是在墨西哥有設廠的AI相關的公司，但後續相關公司也有因應之道，而在大盤方面，不敵川普關稅人的衝擊而失守季線、半年線。

航運市場方面，由於以黎停戰使得中東地緣政治緩和，導致市場認為來自胡塞組織的威脅可能緩和，貨櫃三雄股價回檔，但這只是中東地緣政治的一小角，若未能完全解除與伊朗的問題，胡塞組織也不會輕易結束紅海的攻擊，而相關的海運業者也表示在第1季前還是傳統旺季以及美國總統川普課關稅前的搶運潮，因此，短期航運指數偏多看待，但後續仍須注意中東地緣政治的動態。

若未來希望透參與整個航運業整體股價表現的投資人，可考慮搭配臺灣期交所推出的航運期貨，其標的為航運指數，成分股涵蓋海運、空運及陸運等不同行業。該期貨為小型化契約設計，每一口原始保證金15,000元，有助交易人更加靈活運用期貨作為避險或交易輔助工具。（永豐期貨提供）