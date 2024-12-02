期貨商論壇／黃金期 中性偏空

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
黃金期，中性偏空。 路透
黃金期，中性偏空。 路透

金價格因市場對避險需求減少而開始走弱，加上美元自10月以來持續走強，使商品類期貨的價格受到壓抑。

整體來看，目前各項因素對黃金價格較為不利，8月以來偏多的走勢已暫時轉為震盪格局。

觀察CFTC統計至11月19日最新資料，非商業交易人持有的黃金期貨淨多單部位仍持續下降，而非商業交易人的淨多單自9月以來持續減少的趨勢仍未改變，目前非商業交易人目前持有的淨多單口數目前已回落到5月水準，在主力持續對多單進行減碼的情況下，黃金期貨反彈走多的機率將逐步降低。

CME期貨交易所的黃金期貨自11月初開始由高檔回落，雖在回測至8月下旬高點時，回穩反彈，但行情上探至9月下旬高點時、無法持續向上突破，使多頭走勢未能延續，而在黃金期貨由反彈高點再次回檔後，雖8月高點仍有機會成為支撐，但在技術面轉弱且行情波動幅度明顯擴大下，近期操作應以中性偏空布局為宜。

（華南期貨提供）

布局 期貨交易 金價

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